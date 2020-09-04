Мария Бутырская о поднятии возрастного ценза: «Это поменяет вообще все»

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская в интервью «СЭ» поделилась своим мнением о возможном поднятии возрастного ценза в женском одиночном катании с 15 до 17 лет.

— Я долго выступала за сборную (Мария Бутырская завершила спортивную карьеру в 31 год. — Прим. «СЭ») и за этот период довольно часто крупные соревнования выигрывали девочки, которым было по 15 лет. Поэтому я к этому привыкла. Это даже был стимул, чтобы в пять раз больше работать над собой, равняться на молодых. Потому что в 15 лет ты выполняешь один объем работы, а в 26 лет — это гораздо более усиленные тренировки. Все элементы даются тебе гораздо сложнее. При этом, очень здорово, когда ты в зрелом возрасте можешь выигрывать у молодежи. Помню про меня писали — «бабушка фигурного катания». А мне тогда было всего 24-25, я еще не выиграла чемпионат мира. Это было забавно.

— Если возрастной ценз поднимут, то это изменит многое?

— Если ISU действительно пойдет на это, то это изменит историю. Поменяется вообще все. Ведь есть много случаев, когда девочки выигрывали Олимпиаду в 15 лет, и после этого заканчивали карьеру. Возможно, с поднятием возрастного ценза, таких случаев будет гораздо меньше. Придется подстраиваться под новые правила, перестраиваться. Это может поспособствовать более длительной карьере. Все-таки этот вопрос поднят не просто так. Значит, у руководства ISU есть определенные опасения. (Тимур Ганеев)