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Сегодня, 23:25

Каташинская — о Трусовой: «Она начала чувствовать себя раскрепощеннее»

Алина Савинова
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Трехкратная чемпионка мира по спортивным танцам Марина Каташинская рассказала о прогрессе в хореографии серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой.

«В принципе Саша и до этого была очень талантливой и показывала хорошую пластику. Я думаю, здесь сыграла такая составляющая, как получать наслаждение от того, что ты делаешь. До тех пор, пока она шла по заданному пути и не развивала в себе дополнительно различные навыки, она не испытывала никакого наслаждения от происходящего, потому что не могла погрузиться в процесс. Я думаю, когда эта практика вошла в регулярную основу, она начала чувствовать себя раскрепощеннее и действительно погружаться в танец», — приводит «Чемпионат» слова Каташинской.

Более полугода назад Трусова начала заниматься стрип-пластикой.

18-летняя фигуристка является бронзовым призером чемпионата мира, двукратным бронзовым призером чемпионата Европы, бронзовым призером финала «Гран-при». В 2022 году Трусова заняла второе место на Олимпиаде в Пекине.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5008187-ona-nachala-chuvstvovat-sebya-raskreposchyonnee-chempionka-mira-katashinskaya-o-trusovoj.html
Фигурное катание
Александра Трусова
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