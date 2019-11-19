«Малыха выросла». Погорилая душевно поздравила Медведеву с днем рождения и получила ответ

Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая в своем Instagram поздравила двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву с 20-летием.

— Малыха выросла! С днем рождения, дорогая Женя. Ты себе и всем нам сделала большой подарок на москоском этапе «Гран-при», так держать, — подписала Погорилая серию их совместных фотографий.

— Спасибо, Анютик, какие фотки откопала, — написала ей в ответ именница. — Любим и болеем, — не оставила она без внимания ее ответ.

19 ноября фигуристке исполнилось 20 лет. Медведева также является двукратным серебряным призером Пхенчхана-2018 (в личном и командном турнирах), двукратной чемпионкой России и Европы, двукратной победительницей Финалов серии «Гран-при», бронзовым призером чемпионата мира-2019.

От любви до ненависти и обратно. Евгении Медведевой — 20