Траньков резко прокомментировал слухи о переходе дочери Тутберидзе в сборную США

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Максим Траньков, работавший в минувшем сезоне с Этери Тутберидзе, в интервью «СЭ» отреагировал на информацию блога The Skating Lesson о смене спортивного гражданства российской фигуристкой Дианой Дэвис.

— Для меня ситуация выглядит так: когда сейчас отстранили Россию и ее спортсменов, то о чем еще говорить? Больше не о ком. Особенно таким жадным до хайпа людям, как блогеры. Сейчас у них нет этой кормушки, нечего обсуждать. Поэтому, думаю, товарищ запустил «утку», это такой последний вздох. Больше им говорить абсолютно будет не о чем, пока нас обратно не вернут. О ком еще разговаривать? У нас, что, есть какие-то другие звезды фигурного катания за пределами России? По крайней мере настолько резонансные с точки зрения информации? Конечно, там есть и другие чемпионы, но они несравнимы по тому, сколько говорили о нашем фигурном катании последние годы. Больше говорить им будет не о чем, и можно закрывать свои каналы, особенно после того, как ты начинаешь выпускать какие-то фейки, которые тут же люди опровергают. Для меня все прозрачно в этой истории, — сказал Траньков.

Полное интервью Максима Транькова «СЭ» здесь