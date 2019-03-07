20:24 | Фигурное катание

Максим Ковтун: "Тот провал я до сих пор до конца не пережил, пока не получается"

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Российский фигурист Максим Ковтун признался, что до сих пор до конца не отошел от неудачного выступления на чемпионате Европы в Минске, и надеется, что серебро Универсиады в Красноярске позволит ему забыть тот результат. 

- Тот провал я до сих пор до конца не пережил, пока не получается - это было достаточно сильным ударом, - цитирует ТАСС Ковтуна. - Надеюсь, Универсиада и серебряная медаль, завоеванная в Красноярске, настроят меня на позитивный лад. Я слышал, что Универсиада это нечто похожее на Олимпиаду, наверное, это так - это классные соревнования, это здорово. Я не выкидывал из головы, что это домашний старт, наоборот, старался получить от этого турнира наслаждение, почувствовать поддержку болельщиков, и хочу сказать им за нее спасибо.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6198103

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