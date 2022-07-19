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Сегодня, 17:57

«Удачи в новой жизни, легенда». Ковтун пожелал Ханю удачи после завершения карьеры

Иван Шитик
Корреспондент
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Четырехкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун отреагировал на новость о том, что двукратный чемпион Олимпийских игр и двукратный чемпион мира Юдзуру Ханю объявил о завершение карьеры.

«Дорогой, Юдзуру. Для меня было честью выходить с тобой на один лед. Удачи в новой жизни, легенда», — написал Ковтун в социальных сетях.

Ханю — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион четырех континентов, четырехкратный победитель финала «Гран-при» и шестикратный чемпион Японии.

Фигурное катание
Максим Ковтун
Юдзуру Ханю
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