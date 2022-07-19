В ФФККР назвали бредом слухи о смене гражданства российских спортсменов

Генеральный директор ФФККР Александр Коган в разговоре с «СЭ» отреагировал на слухи о том, что наши фигуристы могут сменить спортивное гражданство в условиях изоляции российского спорта на международной арене.

— В последние дни возобновились разговоры о смене спортивного гражданства среди наших спортсменов. Есть ли сомнения, что кто-то из наших фигуристов может начать выступать за другую страну?

— Не собираюсь обсуждать бредовые идеи, которые возникают у СМИ.

Ранее стало известно, что Федерация фигурного катания Канады отозвала свой запрос о переходе российской фигуристки Натальи Забияко в канадскую национальную команду.

До этого сообщалось, что Забияко выступит со своим новым партнером Закари Дэйлманом на турнире Skate Ontario, который пройдет в канадском городе Миссисога с 18 по 21 августа.