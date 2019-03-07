Максим Ковтун: "Конечно, я недоволен. Показал процентов 60 от того, что умею"

Российский фигурист Максим Ковтун, завоевавший серебряную медаль в одиночном катании на Универсиаде в Красноярске, рассказал об ошибках в произвольной программе.

– Был сегодня собран и хорошо мотивирован, но ошибки, которые допустил, по нашей системе судейства очень убыточны, – отметил Ковтун. – Их нельзя было допускать, а я недоработал в тех элементах, в которых не ошибаюсь почти никогда. За все тренировки здесь и старты ни разу не ошибся на сальхове, риттбергеры мы вообще почти даже не разминаем. Это случайность, но случайности неслучайны – значит, надо обращать внимание абсолютно на все. Нужно было резче раскрываться с сальхова, потому что такого вообще не было – я не падаю на тренировках. Ну а риттбергер – это просто невнимательность.

Конечно, я недоволен сегодняшним выступлением – показал процентов 60 от того, что умею. Хочется похвалить и поздравить итальянца – очень чистое, достойное и сильное катание. Конкурентоспособное и на самом высоком уровне. (Егор Бычков)​

Универсиада-2019 в Красноярске: материалы и новости, расписание и результаты соревнований, медальный зачет