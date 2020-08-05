Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова поделилась мнением о перспективах чемпионки мира-2015 Елизаветы Туктамышевой в новом сезоне.

— У Лизы великий тренер, — сказала «СЭ» Людмила Великова. — Этери — скорее отличный организатор, а Мишин — это гений. Не побоюсь этого слова. Он вытаскивает таких людей, от которых все остальные отказываются после нескольких тренировок. Если говорить про Туктамышеву, то она очень хорошая фигуристка. По прыжкам Лиза вполне может составить конкуренцию молодому трио в новом сезоне. Мишин просто так не сдастся, это очевидно.

Открытые контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 12-13 сентября в Москве. (Тимур Ганеев)

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