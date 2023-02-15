Лидеры в ритм-танце на первенстве России Леонтьева/Горелкин высказали отношение к сравнениям партнерши со Степановой

Фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, лидеры в ритм-танце на первенстве Росии среди юниоров в Перми, поблагодарили публику за поддержку, а также рассказали о сравнении партнерши с чемпионкой России Александрой Степановой.

Леонтьева: Почувствовали лед, в произвольной будет легче.

Горелкин: Прекрасный лед, прекрасная арена, невероятно приятно выступать. Публика очень поддерживает. Люди есть, их слышно.

Леонтьева: Огромная благодарность от всех спортсменов, которые выступают в такое позднее время. Это приятно.

Сравнение с Александрой Степановой? Я не обращаю на это внимание, если люди хотят, пусть сравнивают. Мы с Сашей абсолютно разные. Меня это не напрягает.

Горелкин: Саша — прекрасная девушка, они обе невероятные красотки, я их обожаю. Они разные люди, если люди находят некую схожесть, это приятно.

17 февраля пары представят произвольный танец.