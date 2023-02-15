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Корнелюк — о пении Загитовой: «Не могу выразить восторг. Три нотки в нижней тесситуре — ни о чем»

Алина Савинова
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Российский певец и композитор Игорь Корнелюк поделился мнением о выступлении олимпийской чемпионки Алины Загитовой в качестве вокалистки.

«Не могу выразить восторг, потому что здесь ничего не понятно. Все это мило и замечательно, но катается она лучше, чем поет. Это точно! Не вижу ни повода, ни смысла говорить серьезно о пении Загитовой как о профессиональном достижении. Три нотки в нижней тесситуре — ни о чем», — цитирует Корнелюка Sport24.

14 февраля российская фигуристка спела в дуэте с поп-исполнительницей Zivert на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-02-15-kornelyuk-ne-vizhu-smysla-govorit-seryezno-o-penii-zagitovoy-tri-notki-v-nizhney-tessiture-ni-o-chem
Фигурное катание
Алина Загитова
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