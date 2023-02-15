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Сегодня, 10:51

Лев Лещенко завил, что пока не может оценить выступление Загитовой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Народный артист России Лев Лещенко высказался о дебюте олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алины Загитовой в роли певицы.

«Пока мне нечего сказать по выступлению Загитовой. Вот выпустит пару альбомов, тогда и поговорим про ее пение», — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Мешковым.

Во вторник, 14 февраля, фигуристка выступила на шоу «Влюбленные в фигурное катание» в дуэте с поп-исполнительницей Zivert.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-02-15-leshchenko-vot-kogda-zagitova-vypustit-paru-albomov-togda-i-pogovorim-pro-yeye-peniye
Алина Загитова
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