Леонова: «Кубок Первого канала не потеряет в зрелищности из-за отсутствия Косторной»
Российская фигуристка Алена Леонова в беседе с «СЭ» прокомментировала новость о том, что Алена Косторная пропустит командный турнир Кубок Первого канала.
«Я думаю, турнир не особо потеряет в зрелищности из-за отсутствия Алены, — сказала Леонова «СЭ». — Она же и с прыжкового турнира ранее снялась. Есть очень много других участниц, которые в состоянии показать достаточно сложные элементы. Конечно, жалко, что она до сих пор не восстановилась. В прошлом сезоне она была номером один в сборной. Если тренерский штаб принял такое решение, значит так будет лучше».
Леонова предположила, что Косторная могла принять такое решение ради подготовки к Кубку России.
«Но для меня и Кубок Первого канала турнир важный и интересный. Здорово, что его придумали. Я бы на месте ребят не упускала возможность в нем поучаствовать», — добавила Леонова.
Ранее, 3 февраля, стало известно, что по решению тренера и спортсменки из-за незавершенного восстановления после болезни Косторная не сможет выступить на Кубке Первого канала. Турнир пройдет в столичном «Мегаспорте» с 5 по 7 февраля.
(Владимир Пушкарев)
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