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Тарасова отреагировала на снятие Алены Косторной с Кубка Первого канала

13:15
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с «СЭ» прокомментировала новость о том, что Алена Косторная пропустит командный турнир Кубка Первого канала.

«Там написано, что она же не просто так не будет участвовать. Ей только что поставили произвольную программу. Непонятно, конечно, почему в феврале, но поставили. Мы ее еще увидим», — сказала Тарасова.

По официальной информации, Косторная не будет участвовать в Кубке Первого канала из-за незавершенного восстановления после болезни.

(Данил Алешин)

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