Тарасова отреагировала на снятие Алены Косторной с Кубка Первого канала
13:15
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с «СЭ» прокомментировала новость о том, что Алена Косторная пропустит командный турнир Кубка Первого канала.
«Там написано, что она же не просто так не будет участвовать. Ей только что поставили произвольную программу. Непонятно, конечно, почему в феврале, но поставили. Мы ее еще увидим», — сказала Тарасова.
По официальной информации, Косторная не будет участвовать в Кубке Первого канала из-за незавершенного восстановления после болезни.
(Данил Алешин)
Опрос
проголосовало: 51389Все опросы
За какой фигуристкой вы следите наиболее внимательно?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю