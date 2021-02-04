Тарасова отреагировала на снятие Алены Косторной с Кубка Первого канала

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в беседе с «СЭ» прокомментировала новость о том, что Алена Косторная пропустит командный турнир Кубка Первого канала.

«Там написано, что она же не просто так не будет участвовать. Ей только что поставили произвольную программу. Непонятно, конечно, почему в феврале, но поставили. Мы ее еще увидим», — сказала Тарасова.

По официальной информации, Косторная не будет участвовать в Кубке Первого канала из-за незавершенного восстановления после болезни.

(Данил Алешин)