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Александр Жулин прокомментировал отсутствие Косторной на Кубке Первого канала

12:05
Александр Жулин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Жулин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Известный российский тренер, двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о том, что Алена Косторная не примет участие в Кубке Первого канала.

«Я больше волнуюсь за Алену, сам турнир выживет. Косторная, видимо, не в форме или у нее травма, новая программа. Здесь возможно много факторов, надо с тренерами разговаривать. Я считаю, что в снятии спортсмена с турнира обязательно есть причина — либо болезнь, либо неготовность», — сказал Жулин «СЭ».

Ранее, 3 февраля, стало известно, что по решению тренера и спортсменки из-за незавершенного восстановления после болезни Косторная не сможет выступить на Кубке Первого канала. Турнир пройдет в столичном «Мегаспорте» с 5 по 7 февраля.

(Сергей Федоров)

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