Леонова о рейтинге ISU: «Он не столь важен. Все знают, кто чемпион мира»

Вице-чемпионка мира по фигурному катанию Алена Леонова прокомментировала «СЭ» обновленный рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU).

В новом рейтинге первое место заняла японская фигуристка Рика Кихира. Следом за ней — россиянки Анна Щербакова (2-я) и Елизавета Туктамышева (3-я). На четвертой строчке расположилась Александра Трусова.

«Рейтинг не столь важен для спортсмена, как само место на том или ином турнире. В любом случае все знают, кто чемпион мира. Из-за этого на показатели мало кто смотрит. Ничего страшного в данных рейтинга не вижу», — сказала Леонова «СЭ».

На прошедшем ЧМ-2021 по фигурному катанию Щербакова (1-я), Туктамышева (2-я) и Трусова (3-я) заняли весь пьедестал в одиночном катании.

(Вероника Ротенберг)