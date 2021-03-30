Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» прокомментировал обновленный рейтинг фигуристов от Международного союза конькобежцев (ISU).

«Стоит ли чего-то этот рейтинг? Конечно, он дает право выступать в сильнейшей разминке, — сказал Жулин «СЭ». — Это важный момент. Например, Коляда пропустил 2 года и в итоге катался в черт знает какой разминке. Рейтинг — это важная история, но его подсчет иногда бывает странным. Справедливое ли распределение мест? Я считаю, что нет».

Жулин также объяснил, как работает рейтинг на примере условных 5 соревнованиях.

«Щербакова пропускает одно из пяти, потому что что-то болит. Анна приезжает на чемпионат мира и всех обыгрывает. За эту победу она набирает 30 очков, а ее соперница набирает 60 за все турниры. Мне кажется, Кихира где-то на сторонних соревнованиях набрала очки, хотя Щербакова выступала на всех возможных», — добавил Жулин.

Рейтинг у женщин возглавляет японская фигуристка Рика Кихира, чемпионка мира-2021 Анна Щербакова — 2-я, Елизавета Туктамышева — 3-я. В топ-10 фигуристок вошли 5 спортсменок из России.

(Артем Бухаев)