Леонова будет готовиться к следующему сезону

Российская фигуристка Алена Леонова продолжает оставаться действующим спортсменом и будет готовиться к сезону-2019/20. Об этом рассказал тренер фигуристки Евгений Рукавицын.

- Алена - действующий спортсмен. У нее немало болельщиков, которые хотят ее видеть на льду, ждут ее выступлений, - цитирует ТАСС Рукавицына. - На этапе Гран-при в Японии к нам подходили люди, говорили добрые слова, мотивировали работать дальше. Так что мы продолжаем работать, готовимся ставить новые программы.