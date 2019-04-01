10:20 | Фигурное катание

Леонова будет готовиться к следующему сезону

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Российская фигуристка Алена Леонова продолжает оставаться действующим спортсменом и будет готовиться к сезону-2019/20. Об этом рассказал тренер фигуристки Евгений Рукавицын.

- Алена - действующий спортсмен. У нее немало болельщиков, которые хотят ее видеть на льду, ждут ее выступлений, - цитирует ТАСС Рукавицына. - На этапе Гран-при в Японии к нам подходили люди, говорили добрые слова, мотивировали работать дальше. Так что мы продолжаем работать, готовимся ставить новые программы.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6280853

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