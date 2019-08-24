Лазукин включил четверной лутц в свои программы на новый сезон

Фигурист сборной России Андрей Лазукин рассказал, что будет исполнять четверной лутц в своих программах в новом сезоне. Напомним, что спортсмен является молодым человеком чемпионки мира, Европы и России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева.

— Я включил четверной лутц в свои программы, — приводит ТАСС слова Лазукина — До этого уже исполнял его, но теперь мы решили вставить его с начала сезона, потому что уже нет никаких вариантов, надо бороться.

В минувшем сезоне 21-летний спортсмен принял участие в чемпионате мира, где стал десятым, а также командном ЧМ, где сборная России завоевала бронзу.