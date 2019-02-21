Лазукин лидирует в финале Кубка России после короткой программы

Андрей Лазукин​ занимает первое место в финале Кубка России после короткой программы. 21-летний фигурист опережает ближайшего преследователя - Константина Милюкова почти на 10 баллов.

Великий Новгород

Кубок России

Финал

Мужчины

Короткая программа

1. Андрей Лазукин – 91,57

2. Константин Милюков – 81,82

3. Александр Петров – 79,80

4. Владимир Самойлов – 77,04

5. Макар Игнатов – 73,94

6. Егор Мурашов – 73,08

Финал Кубка России: короткая программа Медведевой и Туктамышевой. Видеотрансляция