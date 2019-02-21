Финал Кубка России: короткая программа Медведевой и Туктамышевой. Видеотрансляция

С 18 по 22 февраля в Великом Новгороде проходит финал Кубка России-2019 по фигурному катанию.

В четверг и пятницу – соревнования у женщин. В этом турнире заявлены двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева и чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева.

Первый канал в прямом эфире показывает соревнования мужчин, женщин и девушек. Видеотрансляция короткой программы у женщин будет доступна на этой странице, начало – 18.55 (время московское).

Порядок выступления участниц финала Кубка России-2019 в женском одиночном катании

Первая разминка

1 (стартовый номер). Анастасия Гулякова

2. Алена Леонова

3. Мария Талалайкина

4. Евгения Медведева

5. Елизавета Туктамышева

6. Елизавета Нугуманова

Вторая разминка

7. Виктория Васильева

8. Станислава Константинова

9. Анна Тарусина

10. Анастасия Губанова

11. Серафима Саханович

12. Анастасия Грачева

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