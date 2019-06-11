Ларионов признался, что хочет посетить тренировку Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов​ рассказал, что планирует посетить тренировку фигуристов группы Этери Тутберидзе. Также бывший хоккеист поддержал Евгению Медведеву.

– Мне интересно посмотреть на то, как проходят тренировки у Тутберидзе. Наверное, ее школа сейчас сильнейшая в мире, поэтому хотелось бы посмотреть и пообщаться, – сказал Ларионов в интервью YouTube-каналу Commandos. – Фигурное катание превращается в гимнастику: начинаешь очень рано, и заканчиваешь очень рано. Хочется, чтобы девчонки катались до 25-27 лет. Приятно видеть грациозность и все остальное, а не девочек, которые прыгают в 14 лет. Это, наверное, эволюция такая в фигурном катании.

Я не поклонник, не слежу за каждым шагом, но в прессе обсуждается момент с Загитовой и Медведевой. Я понимаю Евгению, как ей тяжело. Переехать в новые условия и к новому тренеру... когда ты один, это сложно психологически. Я своим хоккеистам говорю, чтобы они не читали газеты, потому что не совсем то, что вы хотите читать. Иначе будет просто тяжело преодолевать стресс.