Лакерник надеется, что CAS примет решение по делу Валиевой, руководствуясь не политическими соображениями

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение американского юриста Джеффри Мишкина (выдвинутого стороной ISU и WADA) на слушание по делу Камилы Валиевой.

Также в состав судейской коллегии вошли француз Матье Мезоннев (сторона Валиевой) и представитель Великобритании и Австралии Джеймс Дрейк.

«Рассуждать на эту тему можно сколько угодно. Предполагается, что эти люди независимые, и что они будут следовать юридическим нормами, а не соображениям, из какой они страны. Надеюсь, что CAS, принимая решение, будет руководствоваться не политическими соображениями, а юридическими. Выбор арбитров может вас напрягать, но мы на него никак повлиять не можем. Это все-таки суд, хоть и спортивный. Там сидят юристы, которые должны принимать решение, исходя из юридических норм, а не из чего-то другого. Надеемся, на справедливый суд и решение», — сказал Лакерник «СЭ».

Сегодня, 15 сентября, стало известно, что Камила Валиева примет участие в заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) по видеосвязи.

Слушания по делу Валиевой пройдут 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. По итогам их комиссия CAS подготовит решение. Дата его оглашения пока не называется.