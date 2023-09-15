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Сегодня, 13:49

Тарасова назвала отношение Литвы к фигуристке Дробязко дикостью

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает дикостью позицию правительства Литвы, не предоставившего Маргарите Дробязко возможности для трудоустройства в стране, но решившего лишить спортсменку гражданства за работу в России.

«Я солидарна с Маргаритой, они с Повиласом замечательные спортсмены, всегда выступавшие за Литву. Литовцам сейчас не стыдно за то, что, ненавидя нашу страну, они такое с ними делают? Но они не смогли им предоставить условия для работы, в их стране не развивается этот вид спорта. Разве они предлагали им работу, от которой они отказались? И к тому же я еще ни разу не слышала о том, чтобы человек, живущий в одной стране, не мог работать в другой. Такого нигде в мире нет, это дикость какая-то», — приводит слова Тарасовой РИА «Новости».

Летом этого года сообщалось, что Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в своем обращении к президенту страны Гитанасу Науседе рекомендовала лишить гражданства фигуристка Маргариту Дробязко из-за выступлений в ледовых шоу Татьяны Навки.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230915/drobyazko-1896506489.html
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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