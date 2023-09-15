Контрольные прокаты сборной России: прямые трансляции

В Москве пройдут контрольные прокаты сборной России в дворце спорта «Мегаспорт» 16 и 17 сентября.

Прямая трансляция выступлений фигуристов запланирована на Первом канале. По телевизору покажут короткую и произвольную программу женщин. Прямая трансляция короткой запланирована на субботу, 16 сентября в 15:20, произвольная — на 17 сентября в 15:30 по московскому времени.

Все остальные прокаты можно будет увидеть в прямом эфире на официальном сайте Первого канала.

Расписание трансляций контрольных прокатов:

16 сентября

14.00. Танцы на льду, ритм-танец

15.20. Женщины, короткая программа

16.55. Спортивные пары, короткая программа

18.35. Мужчины, короткая программа

17 сентября

14.00. Танцы на льду, произвольный танец

15.30. Женщины, произвольная программа

17.15. Пары, произвольная программа

19.05. Мужчины, произвольная программа

Контрольные прокаты — важная часть подготовки к сезону, так как спортсмены могут получить консультацию от экспертов ФФККР по поводу новых программ, их интерпретации, качества технических элементов. После выступлений у них появляется возможность до официального старта нового сезона внести какие-либо изменения в существующие постановки (или даже полностью их поменять).

Контрольные прокаты сборной России: основная информация