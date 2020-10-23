Кубок России по фигурному катанию в Сочи: расписание и трансляции
После стартов в Сызрани и Москве кубковые соревнования пройдут в Олимпийском парке Сочи. У женщин выступит Анна Щербакова (стала первой на первом этапе) и Дарья Усачева (третья на втором, уступив Александре Трусовой и Камиле Валиевой). Компанию им составят Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.
Все выступления в прямом эфире показывает Первый канал. Трансляция этапа Кубка России в Сочи онлайн — на сайте телекомпании (23 октября, 24 октября, 25 октября, 26 октября и 27 октября).
Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи. Олимпийский парк. Тренировочный центр по фигурному катанию и шорт-треку
23 октября, пятница
17:00 Юниоры. Ритм-танец
19:20 Танцы на льду. Ритм-танец
20:15 Мужчины. Короткая программа
24 октября, суббота
13:00 Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец
15:50 Женщины. Короткая программа
17:35 Танцы на льду. Произвольный танец
18:40 Мужчины. Произвольная программа
25 октября, воскресенье
13:15 Юноши. Короткая программа
16:00 Пары. Короткая программа
17:15 Женщины. Произвольная программа
19:30 Юниоры. Пары. Короткая программа
26 октября, понедельник
13:15 Юноши. Произвольная программа
16:15 Пары. Произвольная программа.
17:30 Юниоры. Пары. Произвольная программа
18:30 Девушки. Короткая программа
27 октября, вторник
12:00 Девушки. Произвольная программа
Ориентировочный состав участников (возможны изменения *)
Женщины: Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анна Щербакова, Анастасия Гулякова, Дарья Усачева.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Илья Яблоков, Максим Варакин, Владислав Катичев, Артем Лежеев.
Парное катание: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Алина Пепелева — Роман Плешков, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.
Танцы на льду: Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Елизавета Пасечник — Егор Колосовский, Юлия Тульцева — Анатолий Беловодченко, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.
* Список участников будет утвержден комиссией по допуску (в пятницу и субботу).