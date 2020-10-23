Кубок России по фигурному катанию в Сочи: расписание и трансляции

Третий этап Кубка России. У женщин ожидается выход на лед Елизаветы Туктамышевой, Софьи Самодуровой и Анны Щербаковой.

После стартов в Сызрани и Москве кубковые соревнования пройдут в Олимпийском парке Сочи. У женщин выступит Анна Щербакова (стала первой на первом этапе) и Дарья Усачева (третья на втором, уступив Александре Трусовой и Камиле Валиевой). Компанию им составят Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова.

Все выступления в прямом эфире показывает Первый канал. Трансляция этапа Кубка России в Сочи онлайн — на сайте телекомпании (23 октября, 24 октября, 25 октября, 26 октября и 27 октября).

Фигурное катание. Кубок России. Третий этап. Сочи. Олимпийский парк. Тренировочный центр по фигурному катанию и шорт-треку

23 октября, пятница

17:00 Юниоры. Ритм-танец

19:20 Танцы на льду. Ритм-танец

20:15 Мужчины. Короткая программа

24 октября, суббота

13:00 Юниоры. Танцы на льду. Произвольный танец

15:50 Женщины. Короткая программа

17:35 Танцы на льду. Произвольный танец

18:40 Мужчины. Произвольная программа

25 октября, воскресенье

13:15 Юноши. Короткая программа

16:00 Пары. Короткая программа

17:15 Женщины. Произвольная программа

19:30 Юниоры. Пары. Короткая программа

26 октября, понедельник

13:15 Юноши. Произвольная программа

16:15 Пары. Произвольная программа.

17:30 Юниоры. Пары. Произвольная программа

18:30 Девушки. Короткая программа

27 октября, вторник

12:00 Девушки. Произвольная программа

Ориентировочный состав участников (возможны изменения *)

Женщины: Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Анна Щербакова, Анастасия Гулякова, Дарья Усачева.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Илья Яблоков, Максим Варакин, Владислав Катичев, Артем Лежеев.

Парное катание: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин, Алина Пепелева — Роман Плешков, Юлия Артемьева — Михаил Назарычев.

Танцы на льду: Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Елизавета Пасечник — Егор Колосовский, Юлия Тульцева — Анатолий Беловодченко, Тиффани Загорски — Джонатан Гурейро, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.

* Список участников будет утвержден комиссией по допуску (в пятницу и субботу).