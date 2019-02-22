Финал Кубка России-2019. Произвольная программа мужчин. Видеотрансляция

С 18 по 22 февраля в Великом Новгороде проходит финал Кубка России-2019 по фигурному катанию.

Первый канал в прямом эфире показывает главные соревнования турнира. Видеотрансляция произвольной программы мужчин будет доступна на этой странице, начало – 11.55 (время московское).

Порядок выступления участников одиночного турнира мужчин в финале Кубка России-2019 в произвольной программе

Первая разминка

1 (стартовый номер). Артем Лежеев (место после произвольной программы – 12, результат – 67,59)

2. Артур Дмитриев (11, 67,90)

3. Дмитрий Алиев (13, 67,21)

4. Владислав Катичев (10, 68,66)

Вторая разминка

5. Артем Ковалев (9, 71,92)

6. Роман Савосин (8, 72,14)

7. Антон Шулепов (7, 73,05)

8. Егор Мурашов (6, 73,08)

Третья разминка

9. Владимир Самойлов (4, 77,04)

10. Макар Игнатов (5, 73,94)

11. Александр Петров (3, 79,80)

12. Андрей Лазукин (1, 91,57)

13. Константин Милюков (2, 81,82)

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