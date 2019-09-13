Ксения Синицына: «В США попасть была не судьба, зато я в Челябинске»

Российская фигуристка Ксения Синицына? сожалеет, что не смогла отправиться в США на этап юниорского «Гран-при». Однако она рада, что ей удалось стартовать на этапе серии в Челябинске.

Четвертый этап юниорского «Гран-при» проходит 12-14 сентября в челябинском ледовом дворце «Трактор». В пятницу 15-летняя Синицына получила 73,04 балла по итогам короткой программы. Спортсменка должна была выступить на втором этапе в Лейк-Плэсиде, но не смогла вылететь в США из-за проблем с визой, после чего была заявлена на турнир в Челябинске.

— Я, конечно, расстроилась, но понимала, что надо работать дальше, — цитирует Синицыну «РИА Новости». — Значит, не судьба была. Зато я приехала сюда, в Челябинск, в родную страну, да и от Москвы недалеко.

Я довольна своей оценкой, все элементы сделала, — отметила она после короткой программы. — Когда сделала каскад, я расслабилась и поехала дальше в своё удовольствие. Но впереди произвольная, и не надо расслабляться. Я нервничала, потому что первый раз я выступала при такой огромной публике, но с волнением справилась. И в своей стране всегда легче выступать.