Козловский: «Мы катались неплохо, но это только первый маленький шаг к Олимпиаде»

Российский фигурист Дмитрий Козловский оценил короткую программу в паре с Александрой Бойковой на Гран-при в Лас-Вегасе.

«Наш первый старт в сезоне пришелся на такое значимое соревнование, как Skate America, нам было непросто. Мы катались неплохо, но это был только первый маленький шаг на нашем пути к главной цели сезона — Олимпийским играм. Мы должны двигаться вперед шаг за шагом, и сегодня мы только начали свой поход», — приводит слова Козловского официальный сайт ISU.

Бойкова и Козловский набрали 75,43 балла и заняли второе место в короткой программе. Первое место у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова — 80,36 балла, замыкают тройку японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (72,63 балла).