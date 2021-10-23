Козловский: «Мы катались неплохо, но это только первый маленький шаг к Олимпиаде»
Козловский прокомментировал короткую программу в паре с Бойковой на Гран-при в Лас-Вегасе
09:47
Российский фигурист Дмитрий Козловский оценил короткую программу в паре с Александрой Бойковой на Гран-при в Лас-Вегасе.
«Наш первый старт в сезоне пришелся на такое значимое соревнование, как Skate America, нам было непросто. Мы катались неплохо, но это был только первый маленький шаг на нашем пути к главной цели сезона — Олимпийским играм. Мы должны двигаться вперед шаг за шагом, и сегодня мы только начали свой поход», — приводит слова Козловского официальный сайт ISU.
Бойкова и Козловский набрали 75,43 балла и заняли второе место в короткой программе. Первое место у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова — 80,36 балла, замыкают тройку японцы Рику Миура и Рюичи Кихара (72,63 балла).
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