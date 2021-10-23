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«Чувствуем, что можем сделать еще лучше». Морозов — о первом месте после короткой программы в Лас-Вегасе

Морозов прокомментировал короткую программу в паре с Тарасовой на Гран-при в Лас-Вегасе
10:21
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Российский фигурист Владимир Морозов прокомментировал выступление в короткой программе с Евгенией Тарасовой на Гран-при в Лас-Вегасе.

«Это наши пятые соревнования в сезоне, и мы сделали еще один шаг вперед. Это не был наш 100-процентный результат, мы чувствуем, что можем сделать еще лучше, но сегодня мы довольны», — приводит слова Морозова официальный сайт ISU.

Тарасова и Морозов показали лучший результат в короткой программе, набралв 80,36 балла. Вторыми идут россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 75,43 балла. Замыкают тройку японцы Рику Миура и Рюичи Кихара — 72,63 балла.

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Сергей Разин все материалы автора
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