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Ковтун допустил возобновление карьеры

13:12
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Российский фигурист Максим Ковтун допустил возможность возобновления карьеры. 25-летний спортсмен он завершил ее после сезона-2018/19.

«Может быть. Кто знает. Я себе рамок не ставлю. Я даже когда закончил, сказал, что посмотрим. Если будет желание, готов [вернуться]», — рассказал Ковтун в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.

Ковтун является двукратным серебряным призером командного чемпионата мира, европейского первенства, стал вторым на Универсиаде-2019 в Красноярске.

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