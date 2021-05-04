Ковтун допустил возобновление карьеры

Российский фигурист Максим Ковтун допустил возможность возобновления карьеры. 25-летний спортсмен он завершил ее после сезона-2018/19.

«Может быть. Кто знает. Я себе рамок не ставлю. Я даже когда закончил, сказал, что посмотрим. Если будет желание, готов [вернуться]», — рассказал Ковтун в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.

Ковтун является двукратным серебряным призером командного чемпионата мира, европейского первенства, стал вторым на Универсиаде-2019 в Красноярске.