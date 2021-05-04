Никс: «Российским фигуристкам в плане артистизма далеко до Саши Коэн»
11:46
Экс-тренер фигуристки Саши Коэн Джо Никс высказался о точке зрения о том, что российские фигуристки копируют движения его экс-подопечной.
«Саша была особенной спортсменкой. Ей многое было дано от природы. Ей не нужно было много работать над этим. Даже когда она падала, она грациозно поднималась. Ее было непросто застать в не грациозной позе. У русских фигуристок не отнять того, что они много тренируются, они очень мужественные. Но в плане артистизма им далеко до Саши», — сказал Никс в подкасте The Skating Lesson.
Саша Коэн в 2006 году стала серебряным призером Олимпийских игр. Она является трехкратным призером чемпионатов мира, победительницей финала Гран-при сезона 2002/2003, чемпионкой США 2006 года.
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