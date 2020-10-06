ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Ковалев выступит на втором этапе Кубка России в Москве

08:31
Теги:

Фигурист академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Артем Ковалев примет участие во втором этапе Кубка России, который пройдет в Москве, информирует ТАСС. Ранее сообщалось, что Ковалев должен стартовать на пятом этапе — тоже московском.

«Мы поменяли этап — Артем будет кататься на втором, — сказал тренер спортсмена Александр Волков. — На этом турнире четверного тулупа не будет, на тренировках он его уже прыгал, но в программы пока не стали включать. Технический контент будет такой же, как и на первом этапе. Единственное — мы сделали определенные выводы в плане связующих элементов, переходов».

Ковалев стал победителем первого этапа Кубка России, который проходил в сентябре в Сызрани.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9636125

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир