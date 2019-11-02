Косторная выступит сразу после Загитовой в произвольной программе на этапе «Гран-при» во Франции
10:35
Российская фигуристка Алена Косторная, лидирующая после короткой программы на этапе серии «Гран-при» во Франции, согласно итогам жеребьевки выйдет на лед предпоследней в сильнейшей разминке участниц — в 22.25 по московскому времени.
Алина Загитова, занимающая второе место после первого дня соревнований, выйдет на лед перед Косторной — в 22.17 по московскому времени. Начало женской произвольной программы на турнире — в 21.00 по московскому времени.
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