Косторная выступит сразу после Загитовой в произвольной программе на этапе «Гран-при» во Франции

Российская фигуристка Алена Косторная, лидирующая после короткой программы на этапе серии «Гран-при» во Франции, согласно итогам жеребьевки выйдет на лед предпоследней в сильнейшей разминке участниц — в 22.25 по московскому времени.

Алина Загитова, занимающая второе место после первого дня соревнований, выйдет на лед перед Косторной — в 22.17 по московскому времени. Начало женской произвольной программы на турнире — в 21.00 по московскому времени.