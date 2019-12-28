Косторная учит четверной сальхов

Российская фигуристка Алена Косторная начала разучивать четверной сальхов, сообщил хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. Победительница серии «Гран-при» уже владеет элементом ультра-си — она исполняет тройной аксель.

— Все девочки готовятся к основному старту своей жизни — Олимпиаде, каждая победа на соревнованиях — шаг на пути к Олимпиаде, — приводит ТАСС Глейхенгауза. — Сказать, что после победы на «Гран-при» на других стартах наступает расслабление, такого нет. Ничего не случилось — Косторная хорошо прокатала свою программу.

Другой вопрос — чтобы позволить себе допускать шероховатости, надо выполнять четверной, Алена начала его делать. Утром просила его попрыгать, но мы ее остановили — важно было не получить травму, выступить и отобраться на старт. Никогда не будем утверждать, включит ли она четверной прыжок в программу. Не можем сесть на тот прыжок и не катать программы, шансы есть, попытки были неплохими — осталось докрутить и выехать с четверного сальхова.