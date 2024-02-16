Тренеры Жук и Свинин — о месте российских танцев в мире: «У нас сильные дуэты, но и за рубежом есть на кого посмотреть»

Тренеры Ирина Жук и Александр Свинин в интервью «СЭ» поделились мнением о месте российских танцев на льду в мире.

«Приятно смотреть на молодые дуэты. Федерация сделала большое количество стартов внутри страны, и это сильно мотивирует. Ребята готовятся, держат себя в форме. Но хочется и на мировые чемпионаты, чтобы сравнивать себя с дуэтами из других стран, этого не хватает. Остается, значит, накатываться и в текущих условиях, ресурсы есть.

У нас сильные дуэты, но и за рубежом есть на кого посмотреть. На чемпионате Европы сильные эмоции оставили прежде всего итальянцы и британский дуэт. Остальные — серединка. Сильная, прогрессируют ребята, но это общий средний уровень», — сказал Свинин.

«Мне понравились танцы на чемпионате мира. Будет интересно конкурировать. Но мы стараемся о международных ограничениях не думать. И настраивать на такой лад ребят, не переживать по поводу допуска или недопуска, а делать свою работу. Иначе все остановится», — добавила Жук.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил представителей России и Белоруссии от стартов под своей эгидой весной 2022.