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Косторная сфотографировалась с фигуристкой из «Хрустального»

14:32
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка Европы Алена Косторная сфотографировалась с фигуристкой «Хрустального» Мирославой Лебедевой. Фотография появилась в аккаунте в Instagram Лебедевой с подписью «Рады видеть», но позднее была удалена и выложена без подписи. Скрин удаленной сториз можно посмотреть в фанатском аккаунте Косторной.

В четверг, 4 марта, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил, что Косторная покидает его команду и возвращается к Этери Тутберидзе. Фигуристка тренировалась в группе Плющенко с июля 2020 года. Она перешла к нему из команды Тутберидзе, с которой работала с 2017-го.

Супруга Евгения, Яна Рудковская, заявила «СЭ», что не видит проблем в переходе Косторной в другую команду, однако есть договор школы с мамой фигуристки.

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