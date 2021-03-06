Косторная сфотографировалась с фигуристкой из «Хрустального»

Чемпионка Европы Алена Косторная сфотографировалась с фигуристкой «Хрустального» Мирославой Лебедевой. Фотография появилась в аккаунте в Instagram Лебедевой с подписью «Рады видеть», но позднее была удалена и выложена без подписи. Скрин удаленной сториз можно посмотреть в фанатском аккаунте Косторной.

В четверг, 4 марта, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подтвердил, что Косторная покидает его команду и возвращается к Этери Тутберидзе. Фигуристка тренировалась в группе Плющенко с июля 2020 года. Она перешла к нему из команды Тутберидзе, с которой работала с 2017-го.

Супруга Евгения, Яна Рудковская, заявила «СЭ», что не видит проблем в переходе Косторной в другую команду, однако есть договор школы с мамой фигуристки.