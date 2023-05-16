Косторная и Куница вспомнили, как появился пост Алены про куницу

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Алены Косторной, чемпионки Европы-2020 по фигурному катанию среди одиночниц, которая перешла в спортивные пары, и ее партнера Георгия Куницы. Они рассказали, как родился смешной пост Алены в соцсетях, где спортсменка сообщила об отношениях с Георгием.

— Ты не обиделся, когда Алена написала тот смешной пост в соцсетях: «Завела какую-то куницу. Мама разрешила оставить»? — вопрос Кунице.

— Нет.

Косторная: — Мы сидели вместе в аэропорту, и я даже забыла, что 14 февраля. Просто такая: «Что-то надо выложить. О, гоу сейчас сделаем».

Куница: — Да, мы как раз летели с Кубы.

Косторная: — Нет, не с Кубы — с какого-то шоу, это было ранним утром. Совсем не помнила про 14-е — просто выложила фотку чисто по приколу, посмотреть на реакцию.

— На реакцию человека, который сидел рядом с тобой?

Косторная: — Нет, окружающих. Мы вместе придумывали, что напишу я, а что — Гоша.

— Ну и какая реакция в итоге последовала?

Косторная: — Больше 50 комментариев в духе: «Поздравляю, вы завершили свою спортивную карьеру». Читали и ржали.

Куница: — На самом деле, больше положительных отзывов народ оставил.

Косторная: — Поначалу я бы так не сказала.

Куница: — Ну это поначалу.

Косторная: — Сейчас уже нормально.

— Но ты не обиделся? Ты вообще как реагируешь на шутки?

Куница: — Нет-нет — нормально...

Косторная: — Есть такие шуточки, за которые в зубах бывают промежуточки.

Куница: — Но надо уметь посмеяться над собой. Алена не всегда это умеет.