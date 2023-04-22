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Сегодня, 21:30

Косторная рассказала, как организовала сборы по фигурному катанию в Кирове

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка Европы Алена Косторная в интервью «СЭ» рассказала об организации сборов в Кирове. Она отметила, что ее проект назвали интересным для развития фигурного катания в данном регионе.

— Вы летом поедете на сборы в достаточно интересное место — Киров в Калужской области. Сами его нашли?

Георгий: — Там очень хорошая база.

Алена: — Одна из моих спортсменок практически оттуда родом. Они могут договориться с руководством, что мы поможем им, а они нам. Что я с ними покатаюсь, например, а они нам дадут лед.

— По сути своими усилиями нашли.

Алена: — Да. Я задалась целью, что было бы неплохо сделать сборы. Мама одной из моих спортсменок спросила меня: «Не хочешь на сборы?» И что если мы наберем, условно, 15 человек, то можно будет организовать лед. Мы написали тренировочные планы, сколько нужно человек и как все это будет происходить. Отправили им бизнес-план, если это так можно назвать. Нам ответили, что это интересная тема для развития фигурного катания в регионе. Сейчас активно идет набор, нам не хватает 10 человек.

— Если что, мы вдвоем можем заявиться. Можно? Сколько стоит за неделю?

Алена: — В принципе, можно и любителям. 40 тысяч за неделю. Тренировки с 09.00 до 15.00, включен обед. Расписание вполне себе нормальное: не слишком лайтовое, но и не умереть. Нацелено на то, чтобы дети получили знания и умения. Но детей мы берем не всех.

Георгий: — Да, но все желающие — записывайтесь!

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Фигурное катание
Алена Косторная
Георгий Куница
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