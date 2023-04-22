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Фигурное катание

Сегодня, 21:15

Косторная ответила на вопрос об окончательном уходе из одиночного катания

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Алена Косторная.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионка Европы Алена Косторная в интервью «СЭ» ответила на вопрос об уходе из одиночного катания. О переходе фигуристки в парное катание стало известно в январе.

— С одиночным катанием для тебя покончено? Или никогда не говори «никогда»?

Алена: — Наверное, второй вариант. Но вряд ли в данный момент я буду что-то менять.

— То есть у тебя курс на парное катание?

Алена: — Да. У нас есть цель, к которой потихоньку идем. Пока я ее не добьюсь, ничего нового планировать не буду.

16 января стало известно, что 19-летняя фигуристка перешла тренироваться от Елены Буяновой к специалисту по парному катанию Сергею Рослякову. Спортсменка будет выступать с партнером по шоу Георгием Куницей.

Алена Косторная и&nbsp;Георгий Куница. «Надоело, что мусолят мои переходы. У меня началась новая жизнь!» Косторная после первого полноценного проката в парах

Фигурное катание
Алена Косторная
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