Косторная ответила на вопрос об окончательном уходе из одиночного катания

Чемпионка Европы Алена Косторная в интервью «СЭ» ответила на вопрос об уходе из одиночного катания. О переходе фигуристки в парное катание стало известно в январе.

— С одиночным катанием для тебя покончено? Или никогда не говори «никогда»?

Алена: — Наверное, второй вариант. Но вряд ли в данный момент я буду что-то менять.

— То есть у тебя курс на парное катание?

Алена: — Да. У нас есть цель, к которой потихоньку идем. Пока я ее не добьюсь, ничего нового планировать не буду.

16 января стало известно, что 19-летняя фигуристка перешла тренироваться от Елены Буяновой к специалисту по парному катанию Сергею Рослякову. Спортсменка будет выступать с партнером по шоу Георгием Куницей.