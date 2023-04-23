Иски WADA и РУСАДА на решение по фигуристке Валиевой объединены CAS в одно производство

Спортивный арбитражный суд (CAS) объединил в одно производство апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также иск Международного союза конькобежцев (ISU) на решение по делу фигуристки Камилы Валиевой.

CAS зарегистрировал апелляции WADA, РУСАДА и ISU на решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) РУСАДА по делу Валиевой 24 февраля.

«Все три апелляции будут рассматриваться одновременно», — приводит слова представителя спортивного арбитражного суда ТАСС.

ДАК РУСАДА ранее установил, что фигуристка совершила нарушение антидопинговых правил, но в этом нет ее вины или халатности.

16-летняя Валиева подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Результат проверки пробы от 25 декабря 2021 года был обнародован в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине.