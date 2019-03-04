15:41 | Фигурное катание

Косторная пропустит чемпионат мира среди юниоров

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Победительница юниорского финала "Гран-при" Алена Косторная пропустит чемпионат мира среди юниоров, информирует пресс-служба федерации фигурного катания на коньках Росси.

Сообщается, что фигуристка не сможет выступить на турнире в Загребе по медицинским показаниям. На этом старте спортсменку заменит Ксения Синицына, которая являлась первой запасной. Среди россиянок также выступят чемпионка страны Анна Щербакова и победительница первенства России среди юниоров Александра Трусова.

Напомним, что в текущем сезоне 15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе стала второй на первенстве России среди юниоров, первой на юниорском финале "Гран-при" и третьей на чемпионате России-2019.

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Дополнительная информация

https://fsrussia.ru/news/4279-alena-kostornaya-propustit-chempionat-mira-v-zagrebe-ee-zamenit-kseniya-sinitsyna.html

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