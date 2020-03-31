Косторная показала, как тренируется в режиме самоизоляции

Чемпионка Европы Алена Косторная опубликовала в своем Instagram видео своей домашней тренировки.

— Всем привет, несмотря на карантин, я как и все спортсмены продолжаю тренироваться и оставаться дома, — подписала видео Косторная. — Пожалуйста, оставайтесь дома, берегите себя и своих близких.

В сезоне-2019/20 Косторная стала победительницей Финала Гран-при и вице-чемпионкой страны. 16-летняя фигуристка должна была выступить на чемпионате мира в Монреале (с 18 по 22 марта), но он был отменен из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 800 023 человек, умерших — 38 748, выздоровевших — 169 993. По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус выявлен у 2 337 человек, зарегистрировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.