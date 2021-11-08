Косторная ответила на вопрос об удалении поста с благодарностью штабу Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная ответила на вопрос корреспондента «СЭ» об удалении поста с благодарностью штабу Этери Тутберидзе из соцсетей и об отношениях с тренерским штабом.

— Спасибо за поддержку, [у меня] все хорошо. Ничего говорить на эту тему я не буду, — сказала фигуристка.

Сегодня Косторная удалила из Instagram запись с благодарностью своим тренерам. Это произошло после того, как Даниил Глейхенгауз в интервью заявил: «Нам не нужна от нее благодарность, наша задача — помочь ей достичь ее максимума».

Косторная вернулась в «Хрустальный» в марте этого года. В августе 2020-го она покинула группу после конфликта с тренерами и ушла в «Ангелы Плющенко».