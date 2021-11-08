Анонс соревнований по фигурному катанию на 8-14 ноября

Какие турниры пройдут на этой неделе.

4-й этап Кубка России

Когда: 8-12 ноября

Где: Казань, Россия

Кто выступит: Софья Самоделкина, Анастасия Гулякова, Елизавета Нугуманова, Валерия Шульская, Марк Лукин, Андрей Лазукин, Владислав Дикиджи, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Полина Костюкович/Алексей Брюханов и другие

Таблица — здесь.

4-й этап Гран-при «NHK Trophy»

Когда: 12-14 ноября

Где: Токио, Япония

Кто выступит: Дарья Усачева, Алиса Лью, Каори Сакамото, Ен Ю, Макар Игнатов, Александр Самарин, Винсент Чжоу, Шома Уно, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Мэдисон Чок/Эван Бейтс и другие

Полный список участников — здесь.

Челленджер «Cup of Austria»

Когда: 12-14 ноября

Где: Грац, Австрия

Кто выступит: Елизавета Туктамышева, Анастасия Губанова, Вакаба Хигучи, Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Илья Малинин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко и другие

Полный список участников — здесь.