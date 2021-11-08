Анонс соревнований по фигурному катанию на 8-14 ноября
4-й этап Кубка России
Когда: 8-12 ноября
Где: Казань, Россия
Кто выступит: Софья Самоделкина, Анастасия Гулякова, Елизавета Нугуманова, Валерия Шульская, Марк Лукин, Андрей Лазукин, Владислав Дикиджи, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Полина Костюкович/Алексей Брюханов и другие
Таблица — здесь.
4-й этап Гран-при «NHK Trophy»
Когда: 12-14 ноября
Где: Токио, Япония
Кто выступит: Дарья Усачева, Алиса Лью, Каори Сакамото, Ен Ю, Макар Игнатов, Александр Самарин, Винсент Чжоу, Шома Уно, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Мэдисон Чок/Эван Бейтс и другие
Полный список участников — здесь.
Челленджер «Cup of Austria»
Когда: 12-14 ноября
Где: Грац, Австрия
Кто выступит: Елизавета Туктамышева, Анастасия Губанова, Вакаба Хигучи, Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Илья Малинин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко и другие
Полный список участников — здесь.
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