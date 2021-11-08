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Анонс соревнований по фигурному катанию на 8-14 ноября

8 ноября, 20:00
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Какие турниры пройдут на этой неделе.

4-й этап Кубка России
Когда: 8-12 ноября
Где: Казань, Россия
Кто выступит: Софья Самоделкина, Анастасия Гулякова, Елизавета Нугуманова, Валерия Шульская, Марк Лукин, Андрей Лазукин, Владислав Дикиджи, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Полина Костюкович/Алексей Брюханов и другие

Таблица — здесь.

4-й этап Гран-при «NHK Trophy»
Когда: 12-14 ноября
Где: Токио, Япония
Кто выступит: Дарья Усачева, Алиса Лью, Каори Сакамото, Ен Ю, Макар Игнатов, Александр Самарин, Винсент Чжоу, Шома Уно, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Мэдисон Чок/Эван Бейтс и другие

Полный список участников — здесь.

Челленджер «Cup of Austria»
Когда: 12-14 ноября
Где: Грац, Австрия
Кто выступит: Елизавета Туктамышева, Анастасия Губанова, Вакаба Хигучи, Михаил Коляда, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Илья Малинин, Диана Дэвис/Глеб Смолкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко и другие

Полный список участников — здесь.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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