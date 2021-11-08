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Майя Хромых поблагодарила тренеров и болельщиков за поддержку на «Гран-при Италии»

21:47
Майя Хромых. Фото AFP
Майя Хромых. Фото AFP
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Российская фигуристка Майя Хромых в Instagram поблагодарила тренеров и болельщиков за поддержку на этапе «Гран-при» в Италии.

«Спасибо тренерам — Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу, Сергею Викторовичу, врачам и массажистам что вкладываете душу, эмоции, силы! Поздравляю Анну Щербакову с победой на этом этапе и Луну Хендрикс с бронзовой медалью! Спасибо болельщикам и моим фанатам, что любите, поддерживаете меня! На льду всех слышу, кто кричит #майяможет», — написано в посте.

Анна Щербакова победила на этапе «Гран-при Италии», набрав 236,78 балла. Майя Хромых набрала 226,35 балла и заняла второе место. Луна Хендрикс из Бельгии завоевала бронзовую медаль (219,05 балла).

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