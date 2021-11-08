Косторная удалила пост в Instagram, в котором благодарила команду Тутберидзе
12:54
Российская фигуристка Алена Косторная удалила публикацию в Instagram, в котором благодарила тренеров и болельщиков после этапа серии «Гран-при» в Канаде.
31 октября Косторная написала в Instagram: «Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам — Этери Тутберидзе и Даниилу Глейхенгаузу за то, что не отворачиваются от меня после всего, что я местами себе позволяю».
По итогам двух программ 18-летняя россиянка набрала 214,54 балла и заняла третье место.
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