Косторная удалила пост в Instagram, в котором благодарила команду Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная удалила публикацию в Instagram, в котором благодарила тренеров и болельщиков после этапа серии «Гран-при» в Канаде.

31 октября Косторная написала в Instagram: «Хочу сказать огромное спасибо моим тренерам — Этери Тутберидзе и Даниилу Глейхенгаузу за то, что не отворачиваются от меня после всего, что я местами себе позволяю».

По итогам двух программ 18-летняя россиянка набрала 214,54 балла и заняла третье место.