Косторная, Медведев с Рублевым и Сидорова — в числе лучших спортсменов года

Чемпионы мира по санному спорту Роман Репилов и Екатерина Катникова получили «Серебряные лани» в числе лучших спортсменов России по итогам 2020 года по версии национальной федерации спортивных журналистов. Церемония вручения премии состоялась в понедельник в здании Олимпийского комитета России в Москве.

«Сейчас наша цель — Олимпийские игры в Пекине, надеемся, что усилия, которые мы прикладываем к завоеванию там медалей, окупятся, — отметил Репилов. — И мы сможем порадовать нашу страну в очередной раз. Скрестим пальцы, будем работать, биться и надеяться, что все получится».

Кроме того, в десятку лучших спортсменов страны по итогам года вошли велогонщицы Анастасия Войнова и Дарья Шмелева, теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев, легкоатлетка Анжелика Сидорова, конькобежка Наталья Воронина, фигуристка Алена Косторная и представитель паралимпийского керлинга Константин Курохтин.

Лучшим тренером года признан известный специалист по велотреку Александр Кузнецов, а лучшей командой стала сборная России по шахматам, выигравшая Олимпиаду в режиме онлайн.

(Антон Бабошин)