Россиянка Алена Косторная выиграла короткую программу на этапе «Гран-при» в Японии. Она набрала 85,04 балла и установила новый мировой рекорд.

Второй стала японка Рика Кихира. Третьей — американка Карен Чен.

Россиянка Алина Загитова с ошибками откатала свою программу и заняла четвертое место.

Саппоро (Япония)

«Гран-при»

NHK Trophy

Женщины

Короткая программа

1. Алена Косторная (Россия) — 85,04

2. Рика Кихира (Япония) — 79,89

3. Карен Чен (США) — 67,21

4. Алина Загитова (Россия) — 66,84

5. Мако Ямасита (Япония) — 65,70

6. Лим Юн Су (Корея) — 65,28

7. Софья Самодурова (Россия) — 63,85