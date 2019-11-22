Косторная лидирует на «Гран-при Японии». Загитова — четвертая
12:29
Россиянка Алена Косторная выиграла короткую программу на этапе «Гран-при» в Японии. Она набрала 85,04 балла и установила новый мировой рекорд.
Второй стала японка Рика Кихира. Третьей — американка Карен Чен.
Россиянка Алина Загитова с ошибками откатала свою программу и заняла четвертое место.
Саппоро (Япония)
«Гран-при»
NHK Trophy
Женщины
Короткая программа
1. Алена Косторная (Россия) — 85,04
2. Рика Кихира (Япония) — 79,89
3. Карен Чен (США) — 67,21
4. Алина Загитова (Россия) — 66,84
5. Мако Ямасита (Япония) — 65,70
6. Лим Юн Су (Корея) — 65,28
7. Софья Самодурова (Россия) — 63,85
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