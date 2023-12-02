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Сегодня, 19:01

Костомаров дал совет детям, которые носят протезы

Микеле Антонов
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Известия

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал не сдаваться детям, которые носят протезы.

Фигурист поделился мыслями в рамках мероприятия «Железная воля и технологии для жизни» на Международной выставке-форуме «Россия».

— Что помогает сохранить мотивацию?

— Если у тебя есть цель в спорте быть лучшим, стать чемпионом мира, олимпийским чемпионом, это высокая максимально цель. Она и будет мотивировать стать успешным человеком. Если ты добьешься цели в фигурном катании, у тебя будет возможность зарабатывать, выступать, обеспечивать свою семью.

— Как выбирают музыку?

— Это командный процесс. С Татьяной мы просто выходили на лед, под Майкла Джексона как-то двигались. Нравится импровизировать на льду. Это полезная вещь в фигурном катании. Это также дает толчок к развитию. Хореограф и тренер смотрят, что подходит. Мы взяли Майкла Джексона на произвольную программу, показательный номер около 12 лет катали. Поиск — интересный процесс. Нужно, чтобы музыка тебя вдохновляла, нравилась тебе.

— Что вы можете посоветовать детям, которые носят протезы?

— Это ужасно больно... Не так давно столкнулся с тем, что я теперь имею и вынужден жить с протезами. Посоветовать детям... Очень трудно, но им проще адаптироваться к данному факту. Дети быстрее все схватывают, приспосабливаются. Терпение и терпение родителей, помощь близких и родных. Ни в коем случае не сдаваться. Впереди будет много побед, если ставить себе цели, — сказал Костомаров.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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